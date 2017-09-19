В Тюменской области нарастят дамбы вдоль Ишима

ТЮМЕНЬ, 15 сен — РИА Новости. Дамбы вдоль реки Ишим в Тюменской области нарастят на два метра — с 9,6 до 11,5 метра. Средства на проведение аварийно-восстановительных выделены из федерального бюджета, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

По его словам, параллельно ведется проектирование работ по увеличению протяженности дамб. Так, в Ишиме общая протяженность дамб увеличится с 9,5 километров до 10,8.

"Новая высота гидротехнических сооружений даст стопроцентную защиту от паводка. Уровень дамб доведут до норматива в Ишиме и Ишимском районе, а также в ряде населенных пунктов Абатского, Викуловского и Вагайского районов", — сказал глава региона Владимир Якушев.

Во время весеннего паводка в этом году в зоне подтопления оказались населенные пункты Ишимского, Абатского, Викуловского и Вагайского районов. По поручению президента РФ более шестисот жителей, вставших на учет как пострадавшие от паводка, получат выплаты из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Другие новости региона читайте здесь >>