В Вологодской области трудоустроят 2,5 тысячи инвалидов

ВОЛОГДА, 19 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Около 2,5 тысяч трудоспособных инвалидов будут устроены на работу в Вологодской области до конца этого года, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

"Стратегическая цель для регионов — обеспечение 50% занятости инвалидов трудоспособного возраста к 2020 году. На сегодняшний день средний показатель занятости инвалидов по России — 25%. Наш регион до него не дотягивает всего 2%. По итогам работы за 2017 год этот показатель должен составить 31% или 8,812 тысяч человек", — сказал Кольцов.

По его словам, ситуацию по трудоустройству инвалидов в области анализируют еженедельно. Автоматически вся информация с характеристиками претендентов на работу попадает в службу занятости, и там вырабатывают план действий применительно к каждому.

"В то же время в регионе актуальна проблема выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов. Из четырех тысяч таких рабочих мест вакантны 25%. Причина — завышенные требования к кандидатам. Это не регулируется законодательно, и зачастую работодатели создают их исходя из собственных потребностей", — отметил первый замгубернатора.

Он отметил, что на региональном уровне готов законопроект, предусматривающий изменения квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно ему, работодатель обязан выполнять квоту о приеме на работу инвалида. Помимо этого он может выбрать альтернативный вариант. Например, размещать производственные заказы в организациях, образованных общественными объединениями инвалидов, арендовать рабочее место в счет выполнения закона о квоте у другого работодателя.

Кроме того, по поручению губернатора области Олега Кувшинникова, вносятся изменения в порядки предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустроившим инвалидов сверх установленной квоты, а также тем, на кого не распространяется требование о квотировании рабочих мест для инвалидов, но трудоустроившим таковых.

"Необходимо совершенствовать механизм квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужна индивидуальная работа с каждым инвалидом, желающим работать, и постоянное эффективное взаимодействие с работодателями", — резюмировал Кольцов.