В Вологодской области трудоустроят 2,5 тысячи инвалидов

ВОЛОГДА, 19 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Около 2,5 тысяч трудоспособных инвалидов будут устроены на работу в Вологодской области до конца этого года, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора Антон Кольцов.
"Стратегическая цель для регионов — обеспечение 50% занятости инвалидов трудоспособного возраста к 2020 году. На сегодняшний день средний показатель занятости инвалидов по России — 25%. Наш регион до него не дотягивает всего 2%. По итогам работы за 2017 год этот показатель должен составить 31% или 8,812 тысяч человек", — сказал Кольцов.
По его словам, ситуацию по трудоустройству инвалидов в области анализируют еженедельно. Автоматически вся информация с характеристиками претендентов на работу попадает в службу занятости, и там вырабатывают план действий применительно к каждому.
Он отметил, что на региональном уровне готов законопроект, предусматривающий изменения квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно ему, работодатель обязан выполнять квоту о приеме на работу инвалида. Помимо этого он может выбрать альтернативный вариант. Например, размещать производственные заказы в организациях, образованных общественными объединениями инвалидов, арендовать рабочее место в счет выполнения закона о квоте у другого работодателя.
"Необходимо совершенствовать механизм квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужна индивидуальная работа с каждым инвалидом, желающим работать, и постоянное эффективное взаимодействие с работодателями", — резюмировал Кольцов.