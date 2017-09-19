Новая серия "Ты супер! Танцы" выйдет в эфир 23 сентября

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Четвертый конкурсный день проекта "Ты супер! Танцы" выйдет в эфир на НТВ в субботу, 23 сентября.

Отборочные испытания продолжаются. Помогать справиться с волнениями юным танцорам помогают известные артисты, певцы и спортсмены. Богдана Красавина из Белорецка пришла поддержать олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Спортсменка подарила мальчику игрушку-талисман и свою книгу "Магия побед".

11-летний Богдан живёт с бабушкой, которая взяла над ним опеку. Он два года занимается спортивно-бальными танцами, и уже достиг первых успехов на соревнованиях. Его главная мечта — стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. В первом туре он продемонстрировал яркий и зажигательный номер.

"Я люблю смотреть на то, как выступают дети, как они показывают своё мастерство, как волнуются перед выступлением и радуются победам после него. Выступление Богдана мне очень понравилось: он охватил и очаровал своим выступлением весь зал! Я желаю ему добиться успехов в танцах, стать профессиональным и хорошим танцором. А всем участникам конкурса желаю счастья, успехов, здоровья и, конечно, побед!" — рассказала Хоркина.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.