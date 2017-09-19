Югра признана лучшим регионом России в сфере охраны лесов от пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра признан лучшим регионом России в сфере охраны лесов от пожаров, сообщил во вторник РИА Новости окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

Отмечается, что награда была вручена представителю ведомства в рамках прошедших в Москве торжественных мероприятий, посвященных Дню работников леса.

"Ханты-Мансийский автономный округ — Югра победил в номинации "Лучший субъект Российской Федерации в сфере охраны лесов от пожаров". Отметим, на сегодняшний день Югра по техническому оснащению обладает одной из самых лучших авиабаз на территории России. В ее состав входят 13 филиалов, в которых организовано 20 пожарно-химических станций всех типов, укомплектованные всеми необходимыми техническими средствами пожаротушения, пожарным инвентарем и таборным имуществом", — заявили в профильном департаменте.

Огнеборцы Югры регулярно участвуют в ликвидации стихии в других регионах. Так, в 2015 году специалисты окружного подразделения Авиалесоохраны помогали коллегам из Бурятии и Иркутской области, а в 2016 году участвовали в ликвидации природных возгораний в лесах соседнего Ямала.

"В этом году лесные пожарные ХМАО-Югры оказали помощь коллегам из Забайкалья. На территории региона в этом году лесные пожарные потушили 387 природных возгораний, площадь которых составила более 54 тысяч гектаров", — уточнили в департаменте.

В мае этого года во время общения с журналистами губернатор автономного округа Наталья Комарова, отвечая на вопрос о готовности Югры к очередному пожароопасному периоду, отметила, что ситуация с лесными пожарами во многом зависит от степени ответственности граждан.

"Хочу еще раз всех попросить, пожалуйста, берегите леса, берегите свою собственную жизнь, здоровье и имущество. В большинстве случаев пожары возникают по вине человека, с участием человека", — заявила глава региона.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, большая часть территории автономного округа, около 29 миллионов гектаров, покрыта лесной растительностью. Общий запас древесины в лесах на территории региона превышает три миллиарда кубометров.

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