В московскую сеть наземного транспорта "Магистраль" войдут новые маршруты

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новые маршруты и остановки будут введены в Москве в октябре для сети наземного транспорта "Магистраль", которая за год с момента запуска перевезла уже свыше 120 миллионов пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"За год сетью "Магистраль" воспользовались больше 120 миллионов пассажиров. В октябре откроем новые выделенные полосы, остановки, добавим маршруты", — написал мэр на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

Маршрутная сеть "Магистраль" заработала в Москве 8 октября 2016 года. Движение общественного транспорта открылось в том числе по шести новым выделенным полосам — на Кремлевском кольце, в двух сквозных проездах на Садовом кольце, на улице Таганской, где появилась дополнительная выделенная полоса, а также на Воздвиженке и участке улицы от Малой Дмитровки до Страстного бульвара. С появлением "Магистрали" сегодня в центре Москвы курсируют 39 маршрутов: 17 маршрутов в пределах Садового кольца стали магистральными, 15 — районными, а 7 — социальными.