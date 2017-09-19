Почти 12 миллионов рублей поступило для выплат шахтерам в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Первый транш в размере почти 12 миллионов рублей поступил на счета для выплат работникам ООО "Дарасунский рудник" в Забайкалье, которые с понедельника начали массовую голодовку из-за долгов по зарплате, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова.

"По последней информации, на счета предприятия поступил первый транш в размере 11,8 миллиона рублей из обещанных собственником 38 миллионов рублей. В ближайшее время планируют начать первые выплаты задолженности работникам", — сказал Кулаков.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По данным правоохранителей, число бастующих выросло до 37 человек, региональные СМИ сообщают о 50 голодающих.

Требования работников – полное погашение задолженности по заработной плате. По поручению губернатора на место выезжал Кулаков и поручил региональному минздраву обеспечить дежурство врачей для наблюдения состояния участников акции и своевременного оказания медицинской помощи.

По данным прокуратуры, против генерального директора ООО "Дарасунский рудник" возбуждено дело об административном правонарушении.