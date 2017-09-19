Свыше 15 тысяч человек посетили Летнюю образовательную программу ВДНХ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 15 тысяч человек посетили летнюю образовательную программу главной выставки страны с 17 июня по 17 сентября, за это время здесь прошло 145 лекций, мастер-классов, творческих встреч и концертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ во вторник.

Основными темами летней образовательной программы ВДНХ в этом году стали музыка, литература, искусство, стартапы и развитие бизнеса, медиа и интернет-технологии, настоящее и будущее журналистики. "Ученые и историки, психологи и культурологи, музыканты, искусствоведы, экономисты, журналисты — всего 200 спикеров и экспертов — провели свои творческие встречи на четырех площадках Главной выставки страны", — говорится в сообщении.

За этот период ВДНХ вместе с Еврейским музеем и центром толерантности два раза провели дни еврейской культуры. Гости могли познакомиться с культурой и историей еврейского народа. "В этом году праздники проводились дважды, и за сезон около 3000 человек познакомилось с культурой и историей еврейского народа", — рассказали в пресс-службе.

Одними из популярных занятий стали лекции цикла "История и архитектура ВДНХ", которые курировали исследователи истории и архитекторы.

Также здесь прошла серия лекций о 50-60-х годах СССР "Июльская оттепель на ВДНХ". Посетителям рассказывали об истории того времени сквозь призму всех направлений культурного процесса — архитектуру, искусство, литературу и моду.

Причем все лекции, которые прошли на главной выставке, можно посмотреть в соцсетях ВДНХ.

В павильоне "Рабочий и колхозница" гости могли послушать музыку от джаза и инди-попа до альтернативы.

Также на ВДНХ работали летняя читальня и буккроссинг.