Свыше 15 тысяч человек посетили Летнюю образовательную программу ВДНХ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 15 тысяч человек посетили летнюю образовательную программу главной выставки страны с 17 июня по 17 сентября, за это время здесь прошло 145 лекций, мастер-классов, творческих встреч и концертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ во вторник.
За этот период ВДНХ вместе с Еврейским музеем и центром толерантности два раза провели дни еврейской культуры. Гости могли познакомиться с культурой и историей еврейского народа. "В этом году праздники проводились дважды, и за сезон около 3000 человек познакомилось с культурой и историей еврейского народа", — рассказали в пресс-службе.
Одними из популярных занятий стали лекции цикла "История и архитектура ВДНХ", которые курировали исследователи истории и архитекторы.
Причем все лекции, которые прошли на главной выставке, можно посмотреть в соцсетях ВДНХ.
В павильоне "Рабочий и колхозница" гости могли послушать музыку от джаза и инди-попа до альтернативы.
Также на ВДНХ работали летняя читальня и буккроссинг.