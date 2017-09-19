МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым обсудил недавний сход селя в республике, предложил обсудить способы минимизации последствий при чрезвычайных ситуациях.

Медведев в начале встречи напомнил, что в Кабардино-Балкарии в последнее время произошло несколько чрезвычайных происшествий. Он попросил рассказать, какие меры принимаются для ликвидации последствий, в том числе схода селя, и какие решения ещё необходимо принять по федеральной линии.

"Общими усилиями, прежде всего с помощью правительства, федеральных министров и ведомств нам очень удалось активно и целенаправленно поработать первые дни, что дало нам возможность в кратчайшие сроки восстановить, во-первых, электроснабжение, дорогу и газ", — сказал Коков.

Власти республики очень активно взаимодействовали и в рамках правительственной комиссии с МЧС, министерством обороны, добавил он. "Все это ускорило процесс ликвидации самых главных вопросов", — отметил глава Кабардино-Балкарии.

Был создан воздушный коридор, почти 1,5 тысяч человек были эвакуированы из зоны ЧС. "Сегодня можно… отметить то, что люди возвращаются в Приэльбрусье, там идет обычный, размеренный образ жизни", — рассказал Коков. Что касается федеральной трассы, которая, по словам Кокова, на восьми участках "была снесена" в ходе ЧС, сейчас идет активная работа с Росавтодором.

Власти республики ведут работу с газовыми корпорациями для ликвидации последствий ЧС. "Газ сейчас около 4 километров по временной схеме, но, тем не менее, он нам даёт возможность спокойно отапливать, и проблем нет", — отметил Коков. По его словам, сейчас "уже готово все полностью" для того, чтобы стационарно поставить газовые коммуникации на этих 4 км, заканчиваются согласования с дорожниками, при этом решили оставить и временную газовую линию.

В республике не прекращался учебный процесс, хотя ЧС пришлась на День знаний. "Очень слажено поработали, я надеюсь, что и дальше мы в таком же темпе завершим эту работу", — сказал глава республики, поблагодарив Медведева.

Коков отметил, что во многом во время ЧС спас от более серьезных последствий построенный в начале 2000-х противоселевой лоток. "Он фактически сейчас и сработал", — подчеркнул он.

"Давайте сейчас об этом и поговорим как раз, чтобы сработать на упреждение и чтобы постараться все-таки в максимальной степени предотвратить возможные проблемы", — предложил Медведев.