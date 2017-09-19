МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым обсудил недавний сход селя в республике, предложил обсудить способы минимизации последствий при чрезвычайных ситуациях.
"Общими усилиями, прежде всего с помощью правительства, федеральных министров и ведомств нам очень удалось активно и целенаправленно поработать первые дни, что дало нам возможность в кратчайшие сроки восстановить, во-первых, электроснабжение, дорогу и газ", — сказал Коков.
Был создан воздушный коридор, почти 1,5 тысяч человек были эвакуированы из зоны ЧС. "Сегодня можно… отметить то, что люди возвращаются в Приэльбрусье, там идет обычный, размеренный образ жизни", — рассказал Коков. Что касается федеральной трассы, которая, по словам Кокова, на восьми участках "была снесена" в ходе ЧС, сейчас идет активная работа с Росавтодором.
В республике не прекращался учебный процесс, хотя ЧС пришлась на День знаний. "Очень слажено поработали, я надеюсь, что и дальше мы в таком же темпе завершим эту работу", — сказал глава республики, поблагодарив Медведева.
"Давайте сейчас об этом и поговорим как раз, чтобы сработать на упреждение и чтобы постараться все-таки в максимальной степени предотвратить возможные проблемы", — предложил Медведев.