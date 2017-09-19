Ядерные технологии в медицине станут доступнее для россиян к 2020 году

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Развитие ядерных технологий в российской системе здравоохранения позволит к 2020 году сделать их более доступными для населения страны, а также повышает их эффективность и безопасность, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе выступления на научном форуме "Ядерные технологии в здравоохранении" в рамках 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
"Комплексный подход к развитию ядерной медицины и лучевой терапии в нашей стране позволит к 2020 году не только увеличить доступность ядерных технологий для населения, но и применять самые эффективные технологии", — сказала она.
Министр добавила, что территориальной доступности ядерных технологий придается особое значение, для чего в РФ развивается трехуровневая система профильных медицинских центров (региональных, межрегиональных и федеральных), которая обеспечивает предоставление всего спектра ядерной медицины и лучевой терапии при онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях.
Скворцова отметила, что "опыт комплексного развития ядерной медицины в такой большой и разнообразной стране как Россия, несомненно, будет полезен международному сообществу", подчеркнув, что РФ открыта для сотрудничества.