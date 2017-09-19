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Общество

Ядерные технологии в медицине станут доступнее для россиян к 2020 году

12:3619.09.2017
(обновлено: 12:39 19.09.2017)
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CC BY-SA 4.0 / NIPK Electron Co. / Complex of Isotope Diagnostics/Cropped a photoКомплекс изотопной диагностики. Архивное фотоКомплекс изотопной диагностики. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / NIPK Electron Co. / Complex of Isotope Diagnostics/Cropped a photo

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Развитие ядерных технологий в российской системе здравоохранения позволит к 2020 году сделать их более доступными для населения страны, а также повышает их эффективность и безопасность, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе выступления на научном форуме "Ядерные технологии в здравоохранении" в рамках 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Степан Калмыков. Архивное фото
© Российская академия наук
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По ее словам, ядерная медицина и лучевая терапия являются одним из приоритетов медицинской науки и здравоохранения в России. Для их реализации разработана​ концепция развития ядерной медицины до 2020 года, предусматривающая совершенствование нормативной базы, инфраструктуры, внедрение новых технологий и обеспечение безопасности.

"Комплексный подход к развитию ядерной медицины и лучевой терапии в нашей стране позволит к 2020 году не только увеличить доступность ядерных технологий для населения, но и применять самые эффективные технологии", — сказала она.

Министр добавила, что территориальной доступности ядерных технологий придается особое значение, для чего в РФ развивается трехуровневая система профильных медицинских центров (региональных, межрегиональных и федеральных), которая обеспечивает предоставление всего спектра ядерной медицины и лучевой терапии при онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях.

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© Иллюстрация РИА Новости . А. Полянина
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Кроме того, немаловажное значение имеют развитие технологий и безопасность, которую гарантирует единая государственная служба, отметила Скворцова. Так, в этом году в России запущен не имеющий по техническим характеристикам аналогов протонный ускоритель в открывающемся центре лучевой терапии в Димитровграде. Особенностью этого аппарата является то, что диаметр протонного пучка сокращается с 5 до 1-1,5 миллиметра, что повышает точность и уменьшает травматичность протонной терапии, например, при операциях на мозге и глазном яблоке.

Скворцова отметила, что "опыт комплексного развития ядерной медицины в такой большой и разнообразной стране как Россия, несомненно, будет полезен международному сообществу", подчеркнув, что РФ открыта для сотрудничества.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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lyteanes1
Какие ядерные технологии?! Врачей верните в больницы из платного сектора, на селе восстановите больницы, хоть до уровня СССР!!!
12:51
19.09.2017
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lov-a
Круто!!! Теперь осталось сделать так, что бы медицина стала доступна жителям малых населенных пунктов, можно даже без ядерных технологий.... Сейчас анализ на биохимию и общий сдаешь в районной больнице, его отвозят в областную и черези 3 дня результаты.... Очень удобно деференцировать заболевания... Анализ пришел, а человек уже умер..... Дооптимизировались!!!!!!!
12:44
19.09.2017
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