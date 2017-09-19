Аксенов рассказал о низком качестве бензина на заправках в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Более чем 40% контрольных проверок качества топлива на автозаправочных комплексах Крыма выявили его несоответствие стандартам, сказал журналистам в Симферополе глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава республики поручил профильному министерству начать процедуру контроля качества реализуемого в Крыму топлива из-за большого числа жалоб автовладельцев.
В Минтопэнерго Крыма сообщили, что неделей ранее эксперты рабочей группы взяли первые 30 образцов топлива с АЗС на территории полуострова. Аксенов также сказал, что качество топлива будет проверяться также и на "входе в Крым", то есть проверки коснутся топлива, поставляемого железнодорожным транспортом с материка.
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