Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных за неделю на 1,6%

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России за неделю с 6 по 13 сентября снизилась на 1,6 %, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 6 по 13 сентября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1,6% и составила 753 960 человек. Годом ранее этот показатель составлял 891 950 человек", — говорится в сообщении Минтруда.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 82 регионах. Наибольшее – в республиках Мордовия, Татарстан, Карелия, Башкортостан, Липецкой, Кировской, Курской, Брянской, Орловской областях, Пермском крае. В двух регионах – Ленинградской области и Чеченской Республике – отмечен рост численности безработных граждан.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 13 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 123 665 человек.

В Минтруде напомнили, что на 1 сентября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2016 года – 1,2 %). При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 13 сентября 2017 года составило более 1,65 млн единиц.