Исследование показало, что депутаты активнее сенаторов ведут соцсети

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рейтинг активности российских парламентариев в соцсетях, основанный на подсчетах за период весенней сессии работы Госдумы и Совета Федерации, показывает, что в целом депутаты по этому показателю превосходят сенаторов, говорится в исследовании информационно-аналитического портала "Все выборы".

По данным исследований, которые имеются в распоряжении РИА Новости, депутаты активнее ведут социальные сети: за весеннюю сессию на одного депутата приходится 244 поста в исследованных соцсетях, на одного сенатора – 100.

Самые популярные соцсети среди парламентариев – Facebook и Twitter, "ВКонтакте" представлена среди депутатов и сенаторов слабо, более-менее активно Instagram ведут депутаты, среди сенаторов очень малый процент зарегистрирован там, приводит данные исследования редактор портала "Все выборы" Григорий Горчаков.

Также в исследовании отмечается, что при попытке связаться по электронной почте из 170 сенаторов на письмо ответили лишь 47.

Самые открытые, говорливые, активные

По данным документа, в пятерку лидеров в рейтинге открытости депутатов вошли: Владимир Жириновский — 28 баллов, Сергей Миронов — 26, Владимир Васильев — 25, Геннадий Зюганов – 25, Олег Нилов — 23.

По результатам анализа весенней сессии самым активным оратором в стенах Госдумы стал Николай Коломейцев от КПРФ, он выступил 154 раза. Далее в рейтинге идут его коллега по партии Алексей Куринный (153) и депутат от "Единой России" Павел Крашенинников (149). Четвёртое и пятое место заняли депутаты от "Справедливой России" Валерий Гартунг (147) и Нилов (141).

Самой активной в социальных сетях, по данным исследования, стала Оксана Пушкина от ЕР, за период весенней сессии она сделала 1947 постов в четырех исследуемых социальных сетях. Также в пятерку вошли эсер Федот Тумусов (1721), единоросс Владимир Бурматов (1683), коммунист Валерий Рашкин (1416) и Александр Шерин от ЛДПР (1321).

Также в исследовании была проанализирована открытость депутатов-женщин. На первом месте в этом рейтинге Ирина Яровая от ЕР с 23 баллами, второе место заняла Ольга Епифанова (СР) — 22 балла, на третьем месте Светлана Журова (ЕР) – 20 баллов, Ольга Баталина от ЕР получила 19 баллов и Ирина Роднина от ЕР – 17 баллов.

В исследовании проанализирована и активность сенаторов в соцсетях. Тут лидером стал представитель Владимирской области Антон Беляков – 1770 постов, на второй строчке Игорь Морозов (Рязанская область) – 1494, третье место занял Андрей Клишас (Красноярский край) – 1030, у Эдуарда Исакова (ХМАО) 926 постов, у Елены Мизулиной (Омская область) 748.

Как отметили организаторы исследования, методика рейтинга депутатов формировалась из количества публичных выступлений народного избранника в стенах нижней палаты парламента, медиарейтинга, разницы положительных и отрицательных упоминаний депутата в СМИ, наличия и обновляемости собственного сайта, наличия и активности ведения аккаунтов в четырех социальных сетях ("ВКонтакте", Facebook, Twitter и Instagram).