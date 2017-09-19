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Общество

Еноты, нутрии, страусы и волк: необычная ферма школьницы из Якутии

11:2119.09.2017
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© Фото предоставлено семьей КотогоровыхСемья КотогоровыхСемья Котогоровых
© Фото предоставлено семьей Котогоровых

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. Восемнадцатилетняя Регина Гильчишина из Якутска, которая в этом году заканчивает вечернюю школу, создала ферму, где живут еноты, лисы, нутрии, волк и страус. О крестьянско-фермерском хозяйстве с необычными для Якутии животными Регина и ее мать рассказали корреспонденту РИА Новости.

Польза козьего молока 

Регина Гильчишина — одна из приемных дочерей в большой семье Котогоровых из Якутска. "Родная она нам, все родные, а кровных семь", — сразу уточняет мать семейства Аксана Котогорова. Всего в семье 21 ребенок, с родителями живут 16, старшие уже получили свое жилье и переехали.

Аксана Котогорова рассказывает, что о приемных детях задумалась еще в 14 лет. "У меня мама — педагог с 20-летним стажем, я подрабатывала подростком в доме ребенка, постоянно хотела взять малыша", — объясняет Аксана.

"Начинали мы как опекуны, в 2007 году получили статус приемной семьи. Один из детей страдал от аллергии, решили завести козу, козьим молоком поить. А где одна коза, там и вторая",- рассказывает Котогорова.

Она занимается животноводством вместе с мужем и детьми уже более десяти лет. Сначала это было личное подсобное хозяйство, потом — крестьянско-фермерское. Теперь свое хозяйство зарегистрировала и совершеннолетняя дочь Регина.

© Фото предоставлено семьей КотогоровыхСокол на ферме Котогоровых в Якутии
© Фото предоставлено семьей Котогоровых
Сокол на ферме Котогоровых в Якутии

Якутские лошади, вислобрюхая свинья и мечта о ленивце

На ферме Котогоровых, помимо коз, живут якутские лошади — традиционное животное для этих мест. Для лошадей не нужен зимний загон, корм они добывают себе сами, а жеребятина — национальное якутское блюдо. Но есть и необычные для Якутии животные: пять лет назад Котогоровы завезли вьетнамскую вислобрюхую свинью.

"Начинали с двух самок и самца, сейчас от них потомство уже по крестьянско-фермерским хозяйствам всей республики. Мы всегда стараемся завозить в Якутию непривычных для нас животных", — рассказывает Аксана. В этом году семья начала разводить романовскую породу овец.

Регина Гильчишина разводит в своем крестьянско-фермерском хозяйстве нутрий, енотов, фазанов.

"У меня сейчас около 20 нутрий. Когда их привезли, долго привыкала, смотрела, думала — ну крысы, а сейчас привыкла, они как бобры уже. По характеру они разные, некоторые охотно даются в руки человеку", — рассказывает девушка. Но уточняет: здесь не контактный зоопарк, а настоящее фермерское хозяйство.

"Есть уже желающие закупать диетическое мясо, оно очень полезно при легочных заболеваниях. Если по московским ценам, то килограмм такого мяса стоит 700 рублей. А мех планирую сдавать. Хочу довести поголовье до 100-200 особей", — объясняет Регина.

© Фото предоставлено семьей КотогоровыхРегина Гильчишина с нутрией
© Фото предоставлено семьей Котогоровых
Регина Гильчишина с нутрией

Большие планы были у Регины и на страусов: из Москвы доставили семь птенцов, но выжили только двое, а потом одна из них пропала. "Теперь самец Сашка один, пока на улице, в открытом вольере. Наверное, будем его продавать, потому что нужна пара", — рассказывает девушка.

Еще один обитатель фермы — черный канадский волк, которого знакомые семьи сначала принимали за собаку. Рядом с хищником живут еноты-полоскуны, фазаны разных пород, лисы и сокол. Регина мечтает о ленивце, хочет заказать его из Москвы.

"Я очень люблю биологию и химию, планирую стать ветеринаром и, конечно, буду дальше развивать хозяйство", — сказала Регина. "Выкармливать животных легко, — добавляет она. — Нужно просто делать все по часам, становишься им как мама".

© Фото предоставлено семьей КотогоровыСтраусы на ферме Котогоровых в Якутии
© Фото предоставлено семьей Котогоровы
Страусы на ферме Котогоровых в Якутии

Переезд с любимыми коровами

Аксана Котогорова говорит, что семья планирует переехать в Кемеровскую область, всех животных они хотят взять с собой.

"Меня саму в семилетнем возрасте привезли в Якутию из Алтайского края. Теперь вместе с еще одной семьей, тоже многодетной, мы планируем переезд в Кемеровскую область, пусть даже в глухую деревню. Хочется на старости лет в более теплый климат, а там продаются большие земельные наделы", — объясняет она.

Переезжать будут вместе с животными. "Волка повезем, лис, у мужа около 50 коров самых любимых, он с ними хозяйство начинал. И якутскую лошадь обязательно возьмем, в том климате животным даже лучше будет", — заключает Котогорова.

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