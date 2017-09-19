МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советники уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой проверили московский детский дом №18, где подростки били друг друга, найден ряд серьезных нарушений, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее в Интернете было размещено видео, на котором воспитанники Центра содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" (детский дом №18) города Москвы бьют друг друга палкой. По данным Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы, на спортивной площадке, где происходило избиение, находилось трое воспитателей, которые не поспешили отреагировать на инцидент.

"После скандального видео в сети Интернет с избиением одних воспитанников московского детского дома другими, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой была незамедлительно инициирована проверка детского учреждения", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что проверка прошла в понедельник. "…Выявлен ряд нарушений в сфере медицинского обслуживания детей. В частности, в Центре не хватает врачей, отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности и обязательная медицинская документация", — информирует аппарат детского омбудсмена.

Проверяющие выявили, что в детском доме не выполняются рекомендации индивидуальной программы реабилитации воспитанников в части обеспечения техническими средствами. Также, по данным пресс-службы Кузнецовой, в ходе диспансеризации 2017 года воспитанники прошли не все обязательные осмотры, а рекомендации по итогам диспансеризации не выполняются в полном объеме.

"Свои выводы мы уже обсудили с представителями столичного департамента соцзащиты. Будем следить за исправлением нарушений, – передает слова Анны Кузнецовой по итогам проверки аппарат детского омбудсмена.

В Центре содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" живут дети с нарушениями развития. За проявленную халатность трое сотрудников учреждения были уволены. С понедельника в Центре введен дополнительный персонал. Теперь во время прогулок каждую группу детей сопровождают не менее двух сотрудников.