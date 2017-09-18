МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Минюст России подтвердил Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) обоснованность действий по блокированию интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

Таким образом РФ отреагировала на жалобу "Харитонов против России" в ЕСПЧ, в которой заявитель жалуется на предполагаемое нарушение права на свободу выражения мнения из-за ограничения доступа к его веб-сайту вследствие решения Роскомнадзора о внесении соответствующего IP-адреса в реестр адресов, распространяющих запрещенную информацию.

По информации СМИ, глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов жаловался в ЕСПЧ на блокировку его библиотеки, так как сайт делил один IP-адрес с другим ресурсом, который Роскомнадзор обвинил в пропаганде наркотиков.

В Минюсте заявили, что "власти РФ проинформировали ЕСПЧ, что ограничение доступа к соответствующему IP-адресу было произведено уполномоченным оператором связи в целях пресечения распространения размещенной на одном из находящихся по этому адресу сайтов информации о способах использования наркотических средств".

"Суду разъяснено, что Роскомнадзор, как уполномоченный государственный орган, принимает решение о включении доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", в соответствующий реестр лишь в случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер, направленных на удаление запрещенной информации или ограничение доступа к такой информации", — сообщили в Минюсте.

При этом ограничение доступа к информации, распространяемой интернете в РФ, так же как и выбор способа ограничения такого доступа, осуществляется самостоятельно оператором связи, не являющимся государственным органом, в зависимости от имеющихся технических возможностей.

"Данная позиция полностью корреспондирует с выводами Конституционного суда РФ о том, что права владельцев сайтов, не содержащих запрещенной в РФ информации, но доступ к которым оказался ограничен в связи с включением в Единый реестр сетевого адреса, по существу оказываются затронуты не решением уполномоченного органа, например Роскомнадзора, а ненадлежащими действиями (бездействием) обслуживающего их провайдера хостинга", — добавили в министерстве.

По мнению Минюста, Роскомнадзор действовал законно и дал провайдеру хостинга трое суток для удаления запрещенной информации.