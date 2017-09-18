Глава Татарстана рассказал о контактах региона с американскими компаниями

КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан сохранил все наработанные контакты с американскими компаниями, объемы товарооборота в первом полугодии выросли более чем в два раза, сообщил президент республики Рустам Минниханов в понедельник на встрече с делегацией законодательного собрания штата Нью-Йорк, прибывшей в Татарстан.

"Все контакты с американскими компаниями мы сохранили. В период санкций было введено два прекрасных современных предприятия в особой экономической зоне "Алабуга". И сегодня экономические показатели по нашему товарообороту растут, в первом полугодии мы в два с лишним раза нарастили объемы нашего торгового оборота", — сказал Минниханов в ходе встречи.

Президент Татарстана выразил уверенность, что все политические разногласия между США и РФ найдут логическое завершение, стороны договорятся, как двигаться вперед, и нынешняя встреча также послужит налаживанию отношений между странами.

По словам Минниханова, у Татарстана и США много возможностей для дальнейшего развития взаимовыгодного бизнеса: самолето-, вертолето-, судо- и автомобилестроение, нефтедобыча и нефтепереработка, сельское хозяйство, цифровая экономика и инновации, в том числе в медицине, фармакологии и науке. Он предложил парламентариям обеих сторон разработать программу межпарламентского сотрудничества, чтобы контактировать более интенсивно. Глава республики также сообщил, что намерен в октябре посетить США: намечены рабочие поездки в Техас и Сан-Франциско.

Соруководитель делегации от Ассамблеи штата Нью-Йорк Луис Сепулведа подтвердил, что, независимо от происходящего на федеральном уровне, члены делегации нацелены на создание предпосылок для совместной работы народов двух стран. "Надеюсь, что этот визит создаст возможности не только для нас, но и для сотрудничества будущих поколений, несмотря на разногласия между нашими федеральными правительствами", — сказал он.

Парламентарии штата Нью-Йорк прибыли в Татарстан в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию с 13 по 21 сентября. На прошлой неделе они уже побывали в Москве, где встретились с мэром Сергеем Собяниным.

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