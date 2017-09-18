Кузнецова получила из Чечни 200 папок с документами о детях в Сирии и Ираке

ГРОЗНЫЙ, 18 сен – РИА Новости. Более 200 папок с документами передали чеченские правозащитники в созданную при детском омбудсмене комиссию по возвращению российских детей из зон боевых действий в Сирии и Ираке, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

В понедельник на заседании комиссии детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова озвучила телефон горячей линии— 8 (495) 221-70-65 — для обращений граждан России по вопросам поиска и возвращения детей на родину.

"Каждая папка – человеческие судьбы. Это заявления родственников находящихся в Сирии и Ираке женщин и детей, фотографии, ксерокопии их документов, предположительные данные о местонахождении. Надеюсь, мы сможем в скором времени помочь и вернуть наших соотечественников домой", — сказала Саратова. По ее словам, женщины, ищущие детей, намерены встретиться в ближайшие дни с послом Ирака в России и обсудить проблему поиска и вызволения родных из зоны конфликта.

Она подчеркнула, что к ним обращаются не только родственники, но и сами женщины, находящиеся в эпицентре событий. "Мы каждый день получаем сообщения от женщин с детьми, находящихся на территории, подконтрольной ИГИЛ*, которые молят о помощи главу Чечни Рамзана Кадырова. Женщины сами выходят на связь через мессенджеры. Последний раз мы получили список фамилий четырех женщин с 12 детьми, которые просят вытащить их из сирийского города Маядин, подконтрольного террористам. Буквально сегодня они выходили на связь со мной", — сказала правозащитник. Она отметила, что в основном это вдовы боевиков, у которых нет документов, денег, они не знают безопасных маршрутов, а при попытке к бегству их сажают в тюрьму.

Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик RT , снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство" *, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде. *Террористическая организация, запрещенная в России.

Саратова рассказала, что благодаря Кадырову, российскому сенатору Зияду Сабсаби и российским консулам из охваченного боями иракского Талль-Афара и Мосула удалось спасти не один десяток российских детей и женщин. По ее мнению, к этой работе должны подключиться и другие государства, чьи граждане вынужденно находятся на Ближнем Востоке. "Мы получаем данные из разных источников, они свидетельствуют о том, что в иракских лагерях и Сирии находятся граждане 23 государств, считаю, что власти этих стран должны присоединиться к этой работе и общим усилиями помочь людям, оказавшимся в беде", — заключила правозащитница.