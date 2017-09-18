В Калининграде несколько авиарейсов задержаны из-за непогоды

КАЛИНИНГРАД, 18 сен — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта "Храброво" нарушена из-за сильного ветра и дождя: задержано прибытие ряда авиарейсов из Москвы и вылет нескольких самолетов, сообщает пресс-служба авиаузла.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Храброво" в расписании полетов произошли изменения. Задерживается прибытие и отправка нескольких рейсов. Из-за сильного бокового ветра не смог совершить посадку самолёт авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU1002 Москва (Шереметьево) — Калининград. После нахождения в зоне ожидания воздушное судно отправлено на запасной аэродром в Минск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержано прибытие еще одного рейса из Москвы (Шереметьево) и из столичного аэропорта Домодедово, а также самолета из Петербурга. Вечером ожидается улучшение погоды.

Ранее сообщалось, что из-за усиления ветра до 25 метров в секунду калининградские энергетики перешли на круглосуточный режим работы. Как сообщала электросетевая компания "Янтарьэнерго", аварийные отключения уже произошли, в основном в прибрежной зоне, обесточено пять населённых пунктов в Зеленоградском городском округе, "погашено" 18 трансформаторных подстанций. Обесточены некоторые дома жителей Калининграда. Все отключения носят локальный характер, неисправности оперативно устраняются.