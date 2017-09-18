Врачи из Татарстана пройдут стажировку в ведущих мировых медцентрах

КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Минздрав Татарстана и компания "Татнефть" начали реализацию программы стажировки медицинских специалистов республики в ведущих мировых медцентрах, в рамках которой уже до конца 2017 года 40 врачей направят на обучение оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по международным стандартам, сообщает минздрав региона.

Программа обучения медицинских специалистов Татарстана оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами была организована при поддержке президента республики Рустама Минниханова и компании "Татнефть". Цель программы — внедрить наиболее эффективные международные стандарты в здравоохранение Татарстана. Ожидается, что программа повысит качество медицинской помощи в республике в области управления медицинской организацией и работы хирургической службы.

"Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин встретился с участниками зарубежных стажировок. Они пройдут трехлетнюю программу обучения оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами. До конца 2017 года на обучение будут отправлены 40 врачей", — говорится в сообщении.

По данным минздрава Татарстана, в программе стажировок сочетаются различные форматы обучения: стажировки в составе мультидисциплинарных бригад в крупнейших зарубежных медицинских центрах по индивидуальной программе, показательные операции и мастер-классы мировых экспертов на базе клиник Татарстана, телемедицинские и электронные консультации от специалистов ведущих зарубежных клиник. Стажировки в составе мультидисциплинарных бригад для медицинских специалистов Татарстана организованы в ведущих медицинских центрах Австрии, Израиля, Испании, Японии, Швеции, Южной Кореи, Италии.

Предполагается, что всего в программе примут участие более 1 тысячи врачей республики, которые пройдут обучение по таким направлениям, как кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, травматология, неотложная хирургия, реабилитация. По итогам реализации проекта планируется, что в медицинских учреждениях Татарстана будут расширены возможности по лечению сложных заболеваний с помощью высокотехнологичных методов медицинской помощи по международным стандартам.

"Для нас важно, чтобы были не отдельные преуспевающие специалисты на уровне России и Европы, а сформировалась сильнейшая команда. Задача министерства здравоохранения Татарстана — сделать так, чтобы талантливых специалистов было много. Важно научиться инновационным методам лечения и внедрить их в ежедневную практику в местных клиниках", — отметил министр здравоохранения республики Адель Вафин.

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