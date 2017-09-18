Голодец рассказала, сколько детей отдохнули в палаточных лагерях этим летом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В палаточных лагерях в России этим летом отдохнули 206 тысяч детей, 70 тысяч приняли участие в походах, рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец на заседании координационного совета по развитию детского туризма.

"В этом году палаточных лагерях у нас отдохнуло 206 тысяч детей, 70 тысяч приняли участие в походах во время летней оздоровительной кампании, у нас прошло несколько крупных мероприятий, самое крупное — это Всероссийский слет юных краеведов-туристов…", — рассказала Голодец.

Она отметила, что в РФ начали реализовывать систему поощрений за участие в походах: знаки отличия, значки, их должны получить 5 тысяч детей.

Летом прошлого года в сфере детского отдыха начались массовые проверки после того, как в Карелии 14 детей из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" утонули, катаясь на каноэ по озеру. Генпрокуратура сообщала, что свыше 2,6 тысячи детей в детских лагерях пострадали летом 2016 года от вспышек инфекций из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

В мае пресс-служба МИА "Россия сегодня", ссылаясь на данные навигатора по детскому отдыху проекта "Социальный навигатор", сообщала, что доступность детского летнего отдыха в России сократилась в полтора раза, снизилось количество программ для детей с инвалидностью, при этом безопасность летних лагерей осталась на прежнем уровне.

Всероссийский навигатор по детскому отдыху — это ежегодный продукт проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня". Навигатор готовится при поддержке организаторов детского отдыха и региональных органов исполнительной власти РФ. Ресурс подготовлен в сотрудничестве с региональными органами исполнительной власти РФ и крупными туристическими компаниями.