Роскомнадзор с 2014 года удалил более 40 тысяч материалов с пропагандой ИГ*

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Роскомнадзор в результате совместной работы с Генпрокуратурой и силовыми ведомствами с 2014 года удалил из интернет-пространства порядка 65 тысяч запрещенных материалов, из которых более 40 тысяч пропагандировали террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ*), сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

Он напомнил, что в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает блокировку информации с призывами к экстремизму. Как только ГП принимает решение о блокировке, Роскомнадзор обязан незамедлительно заблокировать ресурс.

"Совместно с Генеральной прокуратурой нами было удалено более 60 тысяч запрещенных материалов. Это довольно большая цифра — 65 тысяч материалов. Особенно актуально это в контексте борьбы с международными террористическими организациями. У нас совместно с коллегами из Генпрокуратуры и силового блока по ИГИЛ* удалено более 40 тысяч материалов", — сказал Зайцев на Всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере".

Он также отметил, что с ноября 2012 года в Роскомнадзор поступило около 10 тысяч решений о признании материалов экстремистскими, среди них — различные тексты, видеофайлы, книги и листовки. При этом в единый реестр запрещенной информации было внесено порядка 30 тысяч сайтов.

"Законодательство РФ отличается тем, что мы делаем упор на удаление запрещенной информации, а не конкретную блокировку сайтов. Могу сказать, что из тех 30 тысяч озвученных блокировок, и по которым были приняты те или иные акты, заблокированы были только 2,6 тысячи, остальные были удалены либо провайдерами, либо владельцами сайтов", — сказал Зайцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России