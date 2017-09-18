Руденя: площадь лесовосстановления в Тверской области составит 17 тысяч га

ТВЕРЬ, 18 сен — РИА Новости. Тверская область проведет работы по лесовосстановлению в 2017 году на площади 17 тысяч гектаров, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"В 2017 году, объявленным Годом экологии, в Тверской области мероприятия по лесовосстановлению запланированы на площади 17 тысяч гектаров, 86,6% из них ведутся арендаторами лесных участков за собственные средства", — сказал глава области.

В пресс-службе правительства региона отметили, что весной этого года искусственное лесовосстановление выполнено на площади 7,43 тысячи гектаров. Посадку лесных культур проводили сеянцами сосны и ели — 28 миллионов штук.

"Тверская область принадлежит к числу регионов России, которые наиболее богаты лесными ресурсами. Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений", — подчеркнул Руденя, поздравляя работников отрасли с отмечаемым 17 сентября Днем работников леса.

В настоящее время в области проводится уход за новыми лесными посадками. На сегодня эти работы выполнены на площади почти 25,7 тысячи гектаров, почвы под лесные культуры будущего года подготовлены на площади 2,8 тысячи гектаров. До 30 ноября этого года планируется выполнить все обязательства по лесовосстановлению. В питомниках также проводится осенняя инвентаризация посевов.

Планируется вырастить не менее 28 миллионов сеянцев хвойных пород, что полностью обеспечит Тверскую область посадочным материалом лесных культур в 2018 году, добавили в пресс-службе.

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