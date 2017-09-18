Глава Крыма рассказал, почему не носит галстук

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что не чувствует себя комфортно, когда надевает галстук.

"Считаю, что форма одежды на качество работы не влияет. Для меня галстук – это удавка своеобразная. Я не чувствую себя комфортно, когда нахожусь в галстуке", — заявил Аксенов, отвечая на вопрос журналиста.

В понедельник он принял участие в торжественной церемонии по случаю вступления в должность избранного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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