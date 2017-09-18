Власти Москвы сравнят "Зарядье" и "Лужники" с зарубежными аналогами

МОСКВА, 18 сен — РИА Недвижимость. Власти Москвы объявили конкурс на сравнение парка "Зарядье" и стадиона "Лужники" с зарубежной практикой создания парковых пространств и крупных спортивных объектов, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию к конкурсу, победитель должен будет сравнить парк "Зарядье" с зарубежными аналогами. Для этого ему предстоит разработать критерии отбора зарубежных парковых территорий, потенциально сопоставимых с московским парком в части подхода к благоустройству и организации бизнес-модели работы с посетителями и партнерами.

Кроме того, необходимо будет определить короткий список зарубежных парковых территорий (не менее трех объектов), сопоставимых с парком "Зарядье", и сформировать перечень инфраструктурных и стоимостных параметров, по которым планируется проводить сравнение. Затем надо будет определить сильные и слабые стороны в процессе создания и организации работы парка "Зарядье" по сравнению с аналогичными объектами за рубежом, говорится конкурсных материалах.

Аналогичное сравнение нужно будет провести и в отношении московского стадиона "Лужники", сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 9 октября, максимальная цена контракта составляет 2 миллиона рублей. Конкурс проводится среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, указывается в материалах тендера.

Ландшафтный парк "Зарядье" в центре Москвы открыли 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы. Итоговая стоимость его строительства составила 14 миллиардов рублей. Из-за ажиотажного наплыва посетителей в первые дни работы руководство парка ввело ряд ограничений по его посещению. В частности, вход на территорию парка, смотровую площадку "парящего моста" и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами.