В Крыму заявили, что турецкий радиоэфир не имеет отношения к пропаганде

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Сигналы турецких радиостанций не имеют отношения к пропаганде, в ясную погоду радиоволны беспрепятственно доходят до крымского полуострова, заявил РИА Новости глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Сигналы турецких станций хорошо принимаются в эфире полуострова, в особенности на южном берегу Крыма и в Севастополе, с конца прошлой недели. Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик не исключил, что за этим может скрываться попытка проверить возможности турецких СМИ закрепиться на радиочастотах Крыма. В свою очередь Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) опроверг информацию, что Анкара специально создает помехи российским радиостанциям в Крыму, транслируя на их частотах радиосигналы из Турции.

"Это обычный радиоэфир, никакого отношения не имеет к пропаганде. В ясную погоду радиоволны беспрепятственно доходят до Крыма. Также принимаем сигнал из Краснодарского края, в частности, Сочи. Аналогично наш сигнал принимается на другом берегу Черного моря", — сказал Смирнов.

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