Губернатор Севастополя назвал ключевые направления развития города

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что перед городом стоят три ключевые задачи: построить сильную экономику, сделать город комфортным, а также обеспечить каждому возможность самореализации.

По его словам, данные цели содержатся в созданной совместно с общественностью стратегии развития города до 2030 года.

"Первая цель – нам предстоит построить сильную и эффективную экономику. Мы будем добиваться этого через развитие конкурентно-способных отраслей, через поддержку базовых предприятий судостроения и судоремонта, приборостроения, сельского хозяйства, стимулирования экономической активности малого бизнеса", — сказал Овсянников на торжественной церемонии по случаю вступления в должность.

Вторая цель, по его словам, — сделать город комфортным для жителей и гостей. "Третья цель – каждому севастопольцу будет обеспечена возможность самореализации, получения качественного образования, достойной работы и эффективной государственной власти", — подчеркнул Овсянников.

Губернатор города пообещал возвести в ближайшие годы более 100 социальных объектов, отремонтировать 250 километров дорог, благоустроить более 700 дворов. "Мы сделаем Севастополь городом высокотехнологичных и экологически чистых предприятий, сильных университетов, уютных бухт и доступных общественных пространств, регионом, утопающим в зелени садов и виноградников", — сказал он.

Овсянников также пообещал сохранить Севастополь как форпост и базу Черноморского флота.

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