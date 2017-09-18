Губернатор Севастополя назвал ключевые направления развития города

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что перед городом стоят три ключевые задачи: построить сильную экономику, сделать город комфортным, а также обеспечить каждому возможность самореализации.
По его словам, данные цели содержатся в созданной совместно с общественностью стратегии развития города до 2030 года.
Вторая цель, по его словам, — сделать город комфортным для жителей и гостей. "Третья цель – каждому севастопольцу будет обеспечена возможность самореализации, получения качественного образования, достойной работы и эффективной государственной власти", — подчеркнул Овсянников.
Губернатор города пообещал возвести в ближайшие годы более 100 социальных объектов, отремонтировать 250 километров дорог, благоустроить более 700 дворов. "Мы сделаем Севастополь городом высокотехнологичных и экологически чистых предприятий, сильных университетов, уютных бухт и доступных общественных пространств, регионом, утопающим в зелени садов и виноградников", — сказал он.
Овсянников также пообещал сохранить Севастополь как форпост и базу Черноморского флота.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>