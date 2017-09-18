Полпред Меняйло взял под контроль ситуацию с шахтерами в Забайкалье

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял под свой контроль ситуацию с голодовкой шахтеров в Забайкалье.

"Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял ситуацию на контроль. По его мнению, так как в судебном порядке конфликт был решен в пользу рабочих, собственник должен исполнять решение суда. Для обеспечения этого будут приниматься необходимые правовые меры, усилена работа с собственником", — сообщили РИА Новости в пресс-службе полпреда.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими. Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния. Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы.

Помощник президента ООО "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова сообщила РИА Новости, что компания непричастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО "Урюмкан". В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности "ЮГК".

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".