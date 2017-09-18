В выходные на ВДНХ пройдет фестиваль стекла Moscow Glass Fest

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. 23 и 24 сентября на ВДНХ пройдет первый в стране фестиваль стекла Moscow Glass Fest, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мероприятие объединит выставку и ярмарку изделий из стекла, мастер-классы и историческую реконструкцию старинных технологий, лекции и розыгрыш призов. В фестивале примут участие десятки мастеров из Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Гусь-Хрустального и Пензенской области.

На выставке посетители увидят скульптуры, инсталляции, картины, арт-объекты и образцы, выполненные в техниках спекания стекла, моллирования, гравировки и гутной технике. На ярмарке можно будет купить различные изделия, в том числе бусины, пуговицы, серьги, колье, браслеты, блюда, бокалы, часы, подсвечники и картины из стекла на ярмарке.

Кроме того на мастер-классах в рамках фестиваля москвичам покажут, как делать витражи, мозаики и роспись по стеклу, а также работать с горелкой и другой стеклодувной техникой. Гости своими руками смогут изготовить картинку, украшение, подвеску или магнит.