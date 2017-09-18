Работу сервиса "Сбербанк онлайн" полностью восстановили

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Работа сервиса "Сбербанк онлайн" полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Как ранее в понедельник сообщала пресс-служба Сбербанка, в течение непродолжительного времени некоторые пользователи Android и веб-версии "Сбербанк онлайн" испытывали сложности со входом в систему.

"В настоящее время проблема устранена и все клиенты могут пользоваться привычным для себя приложением и сайтом Сбербанка. Благодарим наших клиентов за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в Сбербанке.