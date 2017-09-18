В РФ открыли горячую линию по вопросам возвращения детей из Ирака и Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. На заседании комиссии по вопросам возвращения российских детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии было принято решение создать единый телефонный номер для обращений по этой проблеме, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова журналистам.

"Мы приняли решение – сегодня поддержали это все ведомства – о создании горячей линии при уполномоченном по правам ребенка… Я готова озвучить этот номер — 8 (495) 221-70-65", — сообщила Кузнецова.

По данному номеру можно будет узнать информацию из базы данных российских детей, находящихся в Ближневосточном регионе.

Кадыров в августе выложил в Instagram видеоролик RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

В августе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предложила создать горячую линию для родственников детей, которых увезли в Ирак и Сирию, об этом сообщала пресс-служба детского омбудсмена.

*Террористическая организация, запрещенная в России