Врачи из Донбасса в октябре пройдут обучение в российских больницах

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кардиохирурги из Донбасса в рамках программы фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" пройдут в октябре обучение в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Ранее она сообщала, что фонд планирует организовать для медиков из Донбасса обучение в ведущих российских медучреждениях, чтобы специалисты смогли проводить больше сложных операций для детей на месте.

"Мы начали новую образовательную программу, она подразумевает обучение специалистов Донбасса в России, это кардиохирурги, травматологи, офтальмологи… В октябре 15 человек — кардиохирурги, детские анестезиологи, в общем те специалисты, которые занимаются кардиохирургией, — поедут учиться в Петербург, Краснодар и Москву", — рассказала Авилова.

Фонд в рамках этой программы также хотел бы организовать визит ведущих российских специалистов в Донбасс в начале следующего года, чтобы они непосредственно на месте провели несколько практических и теоретических занятий, а также операции вместе с местными коллегами. Это, по ее словам, позволило бы прошедшим обучение в России медикам закрепить полученные навыки и быстрее обучиться, повысить квалификацию. Авилова отметила, что планирует обсудить возможность реализации этого направления с медицинскими учреждениями, представителями Минздрава, спонсорами.

Кроме того, по ее словам, есть идея учредить к следующему году своеобразную стипендию или премию Доктора Лизы для медиков, прошедших обучение и вернувшихся в Донбасс. К реализации этого направления фонд также хотел бы привлечь помощь спонсоров.

"Я буду в том числе разговаривать с различными финансовыми структурами, спонсорами, которые сейчас уже есть, чтобы они помогли нам реализовать это решение… Будем искать возможности учредить стипендии врачам, которые будут обучаться и возвращаться сюда, чтобы, получая эту финансовую поддержку, они могли оставаться здесь, чувствовать себя финансово более уверенно, продолжать учебу, продолжать оперировать детей здесь, на месте, не уезжать из Донецка и Луганска", — пояснила Авилова.

Она уточнила, что эта стипендия могла бы стать дополнительной помощью к зарплатам тех врачей, которые обучаются в непростых условиях, не бросают свою работу и спасают детские жизни. Представитель фонда отметила, что главная задача этой программы в целом – помочь врачам, работающим с детьми, проводить максимум операций и процедур, в том числе диагностику, непосредственно на месте, в больницах Донбасса.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".