Врачи из Донбасса в октябре пройдут обучение в российских больницах

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кардиохирурги из Донбасса в рамках программы фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" пройдут в октябре обучение в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.
"Мы начали новую образовательную программу, она подразумевает обучение специалистов Донбасса в России, это кардиохирурги, травматологи, офтальмологи… В октябре 15 человек — кардиохирурги, детские анестезиологи, в общем те специалисты, которые занимаются кардиохирургией, — поедут учиться в Петербург, Краснодар и Москву", — рассказала Авилова.
Фонд в рамках этой программы также хотел бы организовать визит ведущих российских специалистов в Донбасс в начале следующего года, чтобы они непосредственно на месте провели несколько практических и теоретических занятий, а также операции вместе с местными коллегами. Это, по ее словам, позволило бы прошедшим обучение в России медикам закрепить полученные навыки и быстрее обучиться, повысить квалификацию. Авилова отметила, что планирует обсудить возможность реализации этого направления с медицинскими учреждениями, представителями Минздрава, спонсорами.
"Я буду в том числе разговаривать с различными финансовыми структурами, спонсорами, которые сейчас уже есть, чтобы они помогли нам реализовать это решение… Будем искать возможности учредить стипендии врачам, которые будут обучаться и возвращаться сюда, чтобы, получая эту финансовую поддержку, они могли оставаться здесь, чувствовать себя финансово более уверенно, продолжать учебу, продолжать оперировать детей здесь, на месте, не уезжать из Донецка и Луганска", — пояснила Авилова.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".
На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
На фото: Глинка привезла в Москву девять тяжелобольных детей с востока Украины.
На фото: Доктор Лиза с щенком у офиса фонда "Справедливая помощь" в Москве.
На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".