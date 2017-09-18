На переселение жителей Березников и Соликамска выделили 6 миллиардов рублей

ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Около 6 миллиардов рублей будет выделено в совокупности из разных источников на переселение жителей городов Березники и Соликамск, живущих в районах провалов, сообщил в интервью РИА Новости глава Пермского края Максим Решетников.

"Федеральный бюджет в этом году 2 миллиарда рублей на это выделил. Столько же выделило правительство края, столько же выделил "Уралкалий". Сейчас основная задача – организовать процессы строительства, чем мы занимаемся постоянно. Сам я бываю там раз в месяц. Поначалу прорабом работал. Сейчас вроде бы с этим другие уже справляются. Но тем не менее вопросы какие-то постоянно возникают. Мы их решаем, двигаемся", — сказал Решетников.

Он добавил, что самое сложное в решении этой проблемы уже позади. "Можно сказать, что мы те основные проблемы, которые там были, перебороли. И сейчас на вторую очередь уже застройщики пришли, третью очередь проектируем. Сроки там достаточно жесткие. Решаем вопрос", — подчеркнул глава региона.

Пермский город Березники с населением более 150 тысяч человек расположен в непосредственной близости от месторождений калийных и магниевых солей, которые служат сырьем для завода удобрений "Уралкалия". В последние несколько десятилетий здесь происходят провалы грунта, в опасной зоне оказались жилые микрорайоны.

Авария на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей привела к затоплению одного из рудников "Уралкалия" и трем обвалам грунта в Березниках. В 2007 году провалился грунт вблизи фабрики технической соли, в 2010 году — в городе под железнодорожными путями. В сентябре 2012 года при засыпке воронки в районе заброшенного здания Березниковского шахтостроительного управления обрушилась ранее засыпанная в воронку песчано-гравийная смесь, погиб рабочий.

Провал грунта на месте рудника "Соликамск-2" в Пермском крае (принадлежит "Уралкалию") образовался в ноябре прошлого года.