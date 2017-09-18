Сенатор: парламентарии могут поддержать инициативу о штрафах за овербукинг

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Парламентарии могут поддержать инициативу эсеров о введении компенсации в десятикратном размере стоимости билета для пассажиров авиакомпаний, которые пострадали из-за овербукинга, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

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Ранее во фракции "Справедливой России" в Госдуме заявили о разработке соответствующего законопроекта.

"Я думаю, что такой размер компенсации оправдан, и инициатива эсеров будет поддержана парламентом", — сказал Калашников.

Он полагает, что с подобными нарушениями со стороны авиакомпаний нужно бороться, и "штрафы — это весьма действенная мера".

По словам Калашникова, в подобных случаях парламентарии встают перед дилеммой: "за кого мы — за соблюдение прав людей или за прибыль компаний". По его мнению, вывод очевиден.