Сенатор: парламентарии могут поддержать инициативу о штрафах за овербукинг

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Парламентарии могут поддержать инициативу эсеров о введении компенсации в десятикратном размере стоимости билета для пассажиров авиакомпаний, которые пострадали из-за овербукинга, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.
9.8%Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет
12.5%Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест
77.7%Нет, все полеты проходили нормально
"Я думаю, что такой размер компенсации оправдан, и инициатива эсеров будет поддержана парламентом", — сказал Калашников.
Он полагает, что с подобными нарушениями со стороны авиакомпаний нужно бороться, и "штрафы — это весьма действенная мера".
По словам Калашникова, в подобных случаях парламентарии встают перед дилеммой: "за кого мы — за соблюдение прав людей или за прибыль компаний". По его мнению, вывод очевиден.