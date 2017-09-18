МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала создать рабочую или контактную группу по вопросам возвращения российских детей из зоны боевых действий в Ираке и Сирии, об этом омбудсмен заявила журналистам.

Кузнецова отметила, что необходимо установить "горячую линию", по которой работники разных ведомств могли бы передавать и проверять информацию по этому вопросу. "Необходимо сформировать рабочую группу или контактную группу, которая бы в оперативном режиме все время находилась бы на связи друг с другом", — сообщила омбудсмен.

Ранее она сообщила, что в базе данных российских детей, находящихся в зоне боевых действий на территории Ирака и Сирии, числится 445 человек, более четверти из них младше трех лет.