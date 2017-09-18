В Турции заявили, что специально не создают помех радиостанциям в Крыму

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) опроверг информацию, что Анкара специально создает помехи российским радиостанциям в Крыму, транслируя на их частотах радиосигналы из Турции, заявил РИА Новости представитель ведомства в понедельник.

Сигналы турецких станций хорошо принимаются в эфире полуострова, в особенности на южном берегу Крыма и Севастополе с конца прошлой недели. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не исключил, что за этим может скрываться попытка проверить возможности турецких СМИ закрепиться на радиочастотах Крыма.

"Мы специально не транслируем сигналы своих радиостанций на Крым, и здесь ничего в последние дни не изменилось. Никакого расширения нашего вещания на эту территорию нет. Предполагаю, что уверенный прием турецких радиостанций в Крыму может быть связан с метеоусловиями или другими физическими причинами", — сказал собеседник агентства.

Ведущий инженер студии "Артекс", занимающейся ретрансляцией российских радиостанций в FM-диапазоне в Крыму, Александр Каханов ранее заявил РИА Новости, что уверенный прием УКВ-радиостанций Турции на южном берегу Крыма и в Севастополе не связан с какими-либо политическими событиями, а стал результатом хорошего прохождения радиоволн из-за сложившихся метеоусловий.