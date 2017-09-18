Более 240 тюменских населенных пунктов намерены газифицировать до 2022 года

ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Более 1,6 тысячи километров внутрипоселковых газопроводов в 244 населенных пунктах Тюменской области планируется построить в период с 2018 до 2022 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В планах также строительство 300 километров межпоселковых газопроводов для газификации 29 населенных пунктов, где нет природного газа. В результате свыше 24,6 тысячи домовладений получат возможность использовать природный газ. Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов, подлежащих газификации достигнет 79%", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что программу газификации правительство Тюменской области реализует совместно с компанией "Газпром" с 2014 года. За это время в регионе построены 939,2 километра внутрипоселковых газопроводов в 106 населенных пунктах, а также 34 километра межпоселковых газопроводов. Более 17,5 тысячи домовладений получили возможность использовать природный газ.

По словам главы региона Владимира Якушева, важно проводить газ именно в те населенные пункты, где есть потенциальные потребители, готовые использовать этот ресурс. Программа газификации населенных пунктов формировалась, в том числе с учетом решений граждан, принимаемых на сходах.

"Немаловажно и то, что эффективная реализация программы положительно отражается на инвестиционной привлекательности и развитии бизнеса, особенно в сельской местности — приходит газ в села и города, появляются новые возможности у инвесторов",- сказал губернатор.

Другие новости региона читайте здесь >>