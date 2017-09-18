В Севастополе зафиксировали массовые сигналы турецких радиостанций в эфире

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Федор Дмитриев. Сигналы турецких станций массово фиксируются в понедельник в радиоэфире Севастополя, заявил РИА Новости депутат Госдумы от города Дмитрий Белик. Корреспондент РИА Новости также убедился, что эфир перебивается вещанием на турецком языке.

По словам Белика, автомобилисты и владельцы автоматических цифровых приемников сообщают о том, что пытаются вручную настроить сигналы российских радиостанций, но они через несколько минут переключаются на турецкие частоты.

Корреспондент РИА Новости убедился в том, что в городе российские частоты сбиваются, и на них появляются вещающие на турецком языке радиостанции. Опрос автомобилистов показал, что сильнее всего этого сигнал фиксируется в Гагаринском районе.

Как считает Белик, за этим может скрываться попытка проверить возможности турецких СМИ закрепиться на радиочастотах Крыма.

"В настоящий момент пока что эфир Севастополя забит развлекательными и новостными турецкими радиостанциями, языка которого жители города не понимают, но если организаторы "радиоатаки" придут к выводу, что разведка удалась, то очень скоро можно ожидать русскоязычного вещания с турецкой стороны с ведением своей пропаганды", — заявил Белик.

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