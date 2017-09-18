Экс-работодатель голодающих в Забайкалье шахтеров прокомментировал ситуацию

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Бывший работодатель 20 голодающих из-за невыплаты зарплаты шахтеров в Забайкальском крае компания АО "ЮГК" непричастен к конфликтной ситуации, так как рудник более не принадлежит компании, сообщила в понедельник РИА Новости помощник президента ООО "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими. Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния. Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы.

"Пятнадцатого августа 2017 года был подписан договор купли-продажи между АО "ЮГК" и ООО "Урюмкан", которое является новым собственником предприятия. По имеющейся у нас информации, на сегодняшний день производственная деятельность на руднике полностью остановлена. Ведутся работы по поддержанию жизнедеятельности рудника. Всю ответственность за происходящие события АО "ЮГК" не несет. Всеми вопросами управления занимается ООО "Урюмкан", — сказала Денисова.

В ООО "Урюмкан" официальных комментариев получить не удалось, однако источник в компании сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности "ЮГК".

"Это бывшие сотрудники рудника. Они не принимались на работу в "Урюмкан". Обязательств у нас перед ними нет", — сказал собеседник агентства.

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора региона Натальи Ждановой большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".