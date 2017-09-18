Экс-работодатель голодающих в Забайкалье шахтеров прокомментировал ситуацию

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Бывший работодатель 20 голодающих из-за невыплаты зарплаты шахтеров в Забайкальском крае компания АО "ЮГК" непричастен к конфликтной ситуации, так как рудник более не принадлежит компании, сообщила в понедельник РИА Новости помощник президента ООО "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова.
"Пятнадцатого августа 2017 года был подписан договор купли-продажи между АО "ЮГК" и ООО "Урюмкан", которое является новым собственником предприятия. По имеющейся у нас информации, на сегодняшний день производственная деятельность на руднике полностью остановлена. Ведутся работы по поддержанию жизнедеятельности рудника. Всю ответственность за происходящие события АО "ЮГК" не несет. Всеми вопросами управления занимается ООО "Урюмкан", — сказала Денисова.
"Это бывшие сотрудники рудника. Они не принимались на работу в "Урюмкан". Обязательств у нас перед ними нет", — сказал собеседник агентства.
В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора региона Натальи Ждановой большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".