МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий учреждение должности уполномоченного по правам инвалидов в России.

Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламенты в понедельник.

"Для того чтобы переломить ситуацию с положением инвалидов в РФ, необходим комплекс системных организационных, социальных, финансовых, кадровых, научных действий, которые должны координироваться на самом высоком государственном уровне. Одной из значимых организационных мер, обеспечивающей формирование, реализацию и контроль государственной политики в сфере поддержки и обеспечения прав инвалидов, станет создание института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, уполномоченного назначает президент РФ с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может быть назначено на эту должность более чем на два срока подряд.

В обязанности омбудсмена входит рассмотрение жалоб инвалидов, участие в рассмотрении дел арбитражными судами, участие в уголовном судопроизводстве. Кроме того, уполномоченный имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения, имеет право в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания.

Уполномоченный также вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах. Кроме того, законопроектом предусмотрено создание органами государственной власти субъектов РФ должности уполномоченного по правам инвалидов в регионах.

"Уполномоченный является государственным органом, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов, соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами", — отмечают авторы инициативы.