Глава Пермского края заявил, что доволен качеством ремонта дорог

ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Пермского края Максим Решетников заявил, что ему не стыдно за качество дорог, отремонтированных за полгода его работы в должности руководителя региона.

"Из того, что уже удалось сделать, – мы, действительно, неплохо отработали в этом году сезон, связанный с ремонтом дорог. Мы сконцентрировали большие ресурсы, провели большую работу, связанную с перечнем объектов, составлением смет, проектной документацией, доведением денег до муниципалитетов и так далее. У нас по большинству объектов подрядчики были уже в конце мая", — сказал Решетников в интервью РИА Новости.

Он добавил, что над качеством ремонта дорог был установлен контроль. "Несмотря на дождливую погоду, действительно, неплохо выполнили ремонт дорог. Почему говорю "неплохо"? Потому что все краевые дороги мы принимали с лабораторным контролем. Уверен, это то, за что действительно не стыдно. Главное, все эти наработки будем использовать дальше. Мы сейчас формируем трехлетнюю программу по ремонту дорог", — отметил Решетников.

По его словам, проблему плохих дорог в Пермском крае удастся решить за один-два года.