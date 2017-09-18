Расходы на повышение МРОТ составят около 26 миллиардов рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) составят в 2018 году 26,2 миллиарда рублей, заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в понедельник.

Она напомнила, что законопроект Минтруда предполагает установить с 1 января 2018 года МРОТ в размере 9 тысяч 489 рублей (85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года), и с января 2019 года довести МРОТ до 100% прожиточного минимума. За 3 года планируется суммарное повышение МРОТ на 53%. При этом при снижении прожиточного минимума МРОТ уже не будет пересчитываться в меньшую сторону. По оценкам Минтруда РФ, законопроект затрагивает 4 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона человек в бюджетной сфере.

"Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ составят к предыдущему году в 2018 году 26,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 7,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 43,9 миллиарда, в том числе из федерального бюджета — 12 миллиардов рублей", — рассказала Ельцова.

"Дополнительная потребность в реальном секторе экономики, по оценке Минтруда РФ, составит в 2018 году 17,1 миллиарда рублей, и в 2019-м — 28,8 миллиардов рублей. Затем мы считаем по 2020 году, что эти расходы они вошли в фонд оплаты труда и уже дополнительно не требуются", — добавила она.

Замминистра подчеркнула, что треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов и подоходного налога с физических лиц.