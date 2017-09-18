ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Почти 70 агломераций "дальневосточных гектаров", которые могут стать населенными пунктами, зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, сообщает Минвостокразвития.

Хотите ли вы получить дальневосточный гектар? Конечно! Уже подаю заявку

В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

А можно полгектара, но в Сочи?

Это все авантюра какая-то

Спасибо, лучше уж вы к нам Результаты 22.2% Конечно! Уже подаю заявку

22.2% В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

33.4% А можно полгектара, но в Сочи?

11.1% Это все авантюра какая-то

11.1% Спасибо, лучше уж вы к нам Все опросы Голосовать

"Количество заявок на "дальневосточный гектар" превысило 100-тысячный рубеж, часть выбираемых людьми участков образуют агломерации – массовые скопления на определенных территориях, которые в перспективе могут стать новыми населенными пунктами или расширить границы существующих. Проанализировав карту поступающих заявлений, эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выделили 68 агломераций "дальневосточных гектаров", — говорится в сообщении.

По данным министерства, получатели "гектаров" стараются кооперироваться, в регионах проходят сходы граждан, на четырех агломерациях "дальневосточных гектаров" появятся новые населенные пункты – два на Сахалине и два в Хабаровском крае. Еще 12 агломераций земельных участков, полученных по программе, будут присоединены к существующим поселениям.

Получатели земли также могут пообщаться в специальной группе "Дальневосточный гектар: мы соседи!" в социальной сети "ВКонтакте".

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.