ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Почти 70 агломераций "дальневосточных гектаров", которые могут стать населенными пунктами, зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, сообщает Минвостокразвития.
22.2%Конечно! Уже подаю заявку
22.2%В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого
33.4%А можно полгектара, но в Сочи?
11.1%Это все авантюра какая-то
11.1%Спасибо, лучше уж вы к нам
По данным министерства, получатели "гектаров" стараются кооперироваться, в регионах проходят сходы граждан, на четырех агломерациях "дальневосточных гектаров" появятся новые населенные пункты – два на Сахалине и два в Хабаровском крае. Еще 12 агломераций земельных участков, полученных по программе, будут присоединены к существующим поселениям.
Получатели земли также могут пообщаться в специальной группе "Дальневосточный гектар: мы соседи!" в социальной сети "ВКонтакте".
С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.