Повышение МРОТ не повлечет роста безработицы, заявили в Минтруде

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), запланированное к 2019 году до уровня прожиточного минимума, не повлечет увеличения безработицы, заявила замминистра труда Любовь Ельцова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"У нас влияние именно этого параметра не сказывается при определении уровня инфляционных ожиданий и уровня безработицы", — сказала Ельцова.

Инфляция, по словам Ельцовой, ожидается на 2017 год на уровне 5,2%, на 2018 год — 5%, в 2019-м — 4,9% и в 2020-м — 4,7%.

Она также напомнила, что ранее уже было реализовано повышение МРОТ на 20% и при этом в России уровень безработицы снижается.