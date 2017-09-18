В "Зарядье" откроют панорамный ретроресторан

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Недвижимость. Ретроресторан с панорамным видом на Москву-реку и Замоскворечье откроется в московском парке "Зарядье" в начале октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Его интерьер выполнят в стиле 60-х годов XX века, он частично будет повторять внутреннее убранство гостиницы "Россия", которая раньше располагалась на месте парка. Например, стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса, характерные для интерьеров 1960-х годов, отмечается в сообщении.

Как говорится в нем, ресторан откроется в юго-западной части парка, вблизи Москворецкой набережной.

"У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров. Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь здания составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, ресторан рассчитан на 299 посадочных мест, указывается на сайте мэрии.

Ландшафтный парк "Зарядье" в центре Москвы открыли 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы. Итоговая стоимость его строительства составила 14 миллиардов рублей. Из-за ажиотажного наплыва посетителей в первые дни работы руководство парка ввело ряд ограничений по его посещению. В частности, вход на территорию парка, смотровую площадку "парящего моста" и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами.