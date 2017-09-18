Между Сахалином и материком закрыли паромную переправу на время тайфуна

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен — РИА Новости. Связывающая Сахалин с материком паромная переправа закрылась на время тайфуна "Талим", сообщил РИА Новости в понедельник замдиректора по развитию "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

Ранее стало известно, что в понедельник и ночью во вторник по всей южной части Сахалина, а также в Смирныховском, Поронайском и Углегорском районах прогнозируется очень сильный дождь (30 миллиметров и более за 12 часов) и ветер со скоростью 25-30 метров в секунду с ураганными порывами скоростью 33-38 метров в секунду. Высота волн в море в отдельных районах может достигнуть девяти метров, возможны подтопления береговых сооружений, предупредили в МЧС.

"Паромная переправа закрыта ориентировочно до 20 сентября, до улучшения метеоусловий", — сказал он.

Основной удар тайфуна придется на вторую половину дня понедельника и первую половину ночи вторника, отмечают синоптики. К утру вторника осадков и ураганного ветра уже не ожидается.