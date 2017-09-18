СПЧ обсудит с Путиным поправки в закон о митингах и общественном контроле

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека намерен обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным изменение законов о митингах и общественном контроле, рассказал "Коммерсанту" глава совета Михаил Федотов.

"Мы будем предлагать внести изменения в закон о митингах и в Кодекс об административных правонарушениях… например, об обязательном предоставлении видеоматериалов в суде по правонарушениям на митингах", — сказал Федотов.

Он также считает, что надо "усилить ответственность чиновников за препятствие митингам, вплоть до дисквалификации".

По словам председателя совета, члены СПЧ также хотят обсудить с президентом изменения в законе "Об основах общественного контроля", дающие право осуществлять его всем россиянам. "Участие в общественном контроле есть реализация права граждан на участие в управлении государством", — подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что на встрече будет поднят и вопрос формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК). "Мы с омбудсменом (Татьяной Москальковой) хотим полноправно участвовать в формировании ОНК, которые должны контролировать содержание людей не только в колониях, но и в спецвагонах, автозаках, спецпсихбольницах, конвойных помещениях судов, иметь возможность посещать лиц, находящихся под домашним арестом", — пояснил глава СПЧ.

Помимо этого, как отметил Федотов, СПЧ предложит президенту изменить закон о контрактной системе госзакупок, "чтобы тендеры выигрывали фирмы, не только предлагающие лучшую цену, но и имеющие высокую квалификацию и лучшие условия, особенно при реставрации объектов культурного наследия". Будут также затронуты темы экологии и защиты прав человека в горячих точках, добавил правозащитник.

По сведениям "Коммерсанта", традиционная встреча членов СПЧ с Путиным должна состояться в начале ноября.