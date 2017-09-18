Генпрокуратура обяжет нарушителей в Арктике восстанавливать популяцию рыб

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Генпрокуратура России обяжет нарушителей природоохранного законодательства в Арктике восстанавливать популяции рыб и рекультивировать почву, сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

"В каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению на правонарушителей обязанностей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв", — сказал Куренной газете.

По словам представителя Генпрокуратуры, в ближайшее время в Арктике будет организован мониторинг и обеспечена незамедлительная проверка поступающих сообщений о выбросах вредных веществ в водные объекты, в воздух и почву, а также о других нарушениях природоохранного законодательства.

Куренной заявил, что Росрыболовство не контролирует итоги компенсационных мероприятий, которые проводят нанесшие ущерб предприятия. Например, по его словам, Баренцево-Беломорским территориальным управлением ведомства не были приняты меры к АО "Северо-Западная фосфорная компания" за несоблюдение условий строительства объекта "Горно-обогатительный комбинат "Олений ручей", повлекшего за собой загрязнение вод.

Ранее глава Минприроды Сергей Донской сообщил журналистам, что ведомство намерено ужесточить ответственность предприятий ЖКХ и промышленности за загрязнение рек и водоемов России и готовит поправки в законодательство.