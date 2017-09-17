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Общество

"Материальные механизмы": Минздрав намерен бороться с отказами от прививок

23:4717.09.2017
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации против гриппаВо время процедуры вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минздрав России предлагает изменить условия страхования россиян, отказывающихся от вакцинации, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире НТВ.

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© Fotolia / tilialucida
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По ее словам, ведомство пытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы при отказе родителей прививать детей "включались какие-то механизмы, в том числе и "материальные". "Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", — сказала Скворцова, подчеркнув, что Минздрав не может обязать всех родителей делать прививки детям.

Она отметила, что отсутствие прививки в ряде случаев может привести к серьезным осложнениям. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями", — заявила глава Минздрава.

Министр также обратила внимание не снижение заболеваемости и смертности от гриппа в результате массовой вакцинации. "Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за 5 лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные случаи, их не бывает у привитых. Мы привили где-то 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов", — сообщила она в интервью.

Восемь миллионов привитых

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесплатную прививку от гриппа сделали уже более 8,5 миллионов россиян. По ее словам, в этом году вакцину начали поставлять в регионы раньше обычного, при этом в федеральном бюджете предусмотрены закупки большего объема препаратов, чем в прошлом году.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Она также отметила, что за последние два года среди скончавшихся от гриппа не было ни одного привитого человека. При этом в прошлом году вирус подхватили порядка 3,5% прошедших вакцинацию граждан.

В августе Попова сообщала, что этой осенью в Россию придут четыре разновидности вируса. "В этом году мы ждем новый штамм вируса A(H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А(H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B", — заявляла глава ведомства.

Отказ от Манту

Тему обязательной вакцинации затрагивала и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, сегодня многие родители не хотят ставить своим детям прививки на реакцию Манту, поэтому профильные ведомства рассматривают варианты "альтернативной" проверки на туберкулез.

Работа прививочного кабинета. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать (ребенку — ред.) Манту, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав", — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством родители имеют право отказаться от вакцинации, предложенной медицинскими службами.

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