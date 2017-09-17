Детям, родители которых погибли в августе в ДТП в Чечне, выделили дом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что детям, родители которых в августе погибли в ДТП в Чечне, выделили дом.

Ранее в правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что мужчина и женщина сгорели в автомобиле в результате ДТП в Чечне.

Кадыров рассказал, что у погибших осталось четверо детей, а глава семьи Аслан Алиев "при жизни также опекал двух своих осиротевших племянников".

"Президент РОФ (Регионального общественного фонда – рег.) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевна, узнав о этом, поручила выделить собственный дом. Он расположен в Октябрьском районе Грозного и ранее был построен на средства Фонда", — написал он в Instagram.

По словам Кадырова, в доме есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Ключи от нового жилья детям в воскресенье вручили мэр Грозного Муслим Хучиев и помощник главы ЧР Хас-Магомед Кадыров. Глава Чечни поздравил семью Алиевых с новосельем.