В Брянске заложили "капсулу времени" с посланием потомкам

БРЯНСК, 17 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Брянской области приняли участие в церемонии закладки "Капсулы времени", которая стала частью празднования Дня города, сообщает правительство региона.
"Торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков и Дню города Брянска, продолжились на площади Воинской славы закладкой капсулы с посланием потомкам. В церемонии передачи капсулы до Кургана Бессмертия приняли участие около 20 тысяч жителей", — говорится в сообщении.
Курган Бессмертия — один из символов Брянска. Это памятник, представляющий собой искусственную земляную насыпь высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды. В этом году Кургану Бессмертия исполнилось 50 лет. Открыт он был 7 мая 1967 года, в его основание легла земля с мест боевой славы советского народа — Сталинграда и Брестской крепости, Одессы и Ленинграда, Севастополя и Шипки. В основании Кургана в момент создания был зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам. 9 мая этого года то первое послание комсомольцев было зачитано, после чего городские власти объявили начало новой акции "Послание к потомкам".
Текст нового современного послания адресован потомкам в 2067 год. Капсулу с посланием передавали из рук в руки. Живой коридор начался с губернатора Брянской области Александра Богомаза, после чего капсула прошла через руки почетных гостей, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, руководители делегаций городов-побратимов. В акции поучаствовали и взрослые горожане, и студенты, и школьники.
Продолжились праздничные мероприятия работой тематических площадок, массовыми гуляниями, спортивными состязаниями. Завершился День города Брянска концертом и праздничным салютом на Кургане Бессмертия.