В Брянске заложили "капсулу времени" с посланием потомкам

БРЯНСК, 17 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Брянской области приняли участие в церемонии закладки "Капсулы времени", которая стала частью празднования Дня города, сообщает правительство региона.

Жители Брянской области 17 сентября традиционно отмечают день освобождения Брянщины от фашистских захватчиков, эта же дата является Днем города Брянска.

"Торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков и Дню города Брянска, продолжились на площади Воинской славы закладкой капсулы с посланием потомкам. В церемонии передачи капсулы до Кургана Бессмертия приняли участие около 20 тысяч жителей", — говорится в сообщении.

Курган Бессмертия — один из символов Брянска. Это памятник, представляющий собой искусственную земляную насыпь высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды. В этом году Кургану Бессмертия исполнилось 50 лет. Открыт он был 7 мая 1967 года, в его основание легла земля с мест боевой славы советского народа — Сталинграда и Брестской крепости, Одессы и Ленинграда, Севастополя и Шипки. В основании Кургана в момент создания был зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам. 9 мая этого года то первое послание комсомольцев было зачитано, после чего городские власти объявили начало новой акции "Послание к потомкам".

Текст нового современного послания адресован потомкам в 2067 год. Капсулу с посланием передавали из рук в руки. Живой коридор начался с губернатора Брянской области Александра Богомаза, после чего капсула прошла через руки почетных гостей, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, руководители делегаций городов-побратимов. В акции поучаствовали и взрослые горожане, и студенты, и школьники.

"Сегодня в передаче капсулы приняли участие тысячи брянцев… И каждый из брянцев захотел быть причастным к этому историческому моменту, прикоснуться к капсуле. Каждому из нас важно, что мы передадим своим потомкам. Закладка капсулы состоялась в знаковый для жителей города и всей области день — это день освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков и День города", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Продолжились праздничные мероприятия работой тематических площадок, массовыми гуляниями, спортивными состязаниями. Завершился День города Брянска концертом и праздничным салютом на Кургане Бессмертия.